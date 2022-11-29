MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.
Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/dOSF9BEdee
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