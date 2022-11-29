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MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz

MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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