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MSB duyurdu: 5 terörist daha etkisiz

MSB duyurdu: 5 terörist daha etkisiz
MSB duyurdu: 5 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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