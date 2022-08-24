MSB duyurdu: 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." paylaşımında bulundu.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/c0ddXuGKu4