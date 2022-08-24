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MSB duyurdu: 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.,

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." paylaşımında bulundu.

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