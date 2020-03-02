MSB duyurdu! Ayrı ayrı operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: '32 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişimindeki PKK/YPG'li terörist gruba müdahale edilerek 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale edilerek, 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

MSB: '24 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."