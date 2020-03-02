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MSB duyurdu! Ayrı ayrı operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Ayrı ayrı operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Ayrı ayrı operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 ayrı operasyon bölgesinde PKK/YPG'li terörist gruplara müdahale edilerek toplamda 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: '32 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişimindeki PKK/YPG'li terörist gruba müdahale edilerek 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale edilerek, 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

MSB: '24 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

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