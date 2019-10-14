İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB duyurdu! Böyle havaya uçtular

MSB duyurdu! Böyle havaya uçtular
MSB duyurdu! Böyle havaya uçtular

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

MSB duyurdu! Böyle havaya uçtular - Tıkla İzle

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeyine girerek, Türk sınırlarının korunması ve güvenli bölge oluşturulması için icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nda, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken Türk İHA'ları tarafından tespit edildi. Teröristler Türk ordusunu çelik kanatları olan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. İki atış yapıldığı anlaşılan görüntülerde ilk atış tünelin önündeki kamyonete mühimmat ikmali yapan teröristlere yönelik oldu. İkincisi ise hemen yerin altında olduğu tespit edilen mühimmat deposunun yok edilmesi amaçlanarak tünelin giriş kısmına tam 12'den atış yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.