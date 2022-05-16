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MSB duyurdu: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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