MSB, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye'ye itilme anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerin yer aldığı gönderide ayrıca, "Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Utku Şimşek