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MSB, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye'ye itilme anlarını paylaştı

MSB, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye'ye itilme anlarını paylaştı
MSB, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye'ye itilme anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarınca can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilme görüntüleri paylaşıldı.

MSB, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye'ye itilme anlarını paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerin yer aldığı gönderide ayrıca, "Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Utku Şimşek

 

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