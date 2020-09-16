MSB: 'Esed rejiminin 7 numaralı gözlem noktasına saldırısı alınan tedbirlerle bertaraf edildi'

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan Esed rejim güçlerinin alınan tedbirler sonrasında bertaraf edildiği belirtildi. Yapılan paylaşımda, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

Emin Kuvat