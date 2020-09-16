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MSB: 'Esed rejiminin 7 numaralı gözlem noktasına saldırısı alınan tedbirlerle bertaraf edildi'

MSB: 'Esed rejiminin 7 numaralı gözlem noktasına saldırısı alınan tedbirlerle bertaraf edildi'
MSB: 'Esed rejiminin 7 numaralı gözlem noktasına saldırısı alınan tedbirlerle bertaraf edildi'

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı grupların 7 numaralı gözlem noktasına saldırısının alınan tedbirlerle bertaraf edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan Esed rejim güçlerinin alınan tedbirler sonrasında bertaraf edildiği belirtildi. Yapılan paylaşımda, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

Emin Kuvat

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