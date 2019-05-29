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MSB: EYP patlaması sonucu 2 askerimiz şehit

MSB: EYP patlaması sonucu 2 askerimiz şehit
MSB: EYP patlaması sonucu 2 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre EYP patlaması sonucu iki askerimiz şehit oldu

MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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