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MSB: 'Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi'

MSB: 'Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi'
MSB: 'Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği vurgulanarak, "Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!" denildi.

Oğuzhan Halil Özbek

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