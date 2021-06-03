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MSB: 'Hatay'da askeri araç kazasında 2 asker şehit oldu'

MSB: 'Hatay'da askeri araç kazasında 2 asker şehit oldu'
MSB: 'Hatay'da askeri araç kazasında 2 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı Hatay’da askeri araç kazasında 2 askerih şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Hatay Kırıkhan'da, 3 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

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