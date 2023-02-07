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MSB: 'Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor'

MSB: 'Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor'
MSB: 'Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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