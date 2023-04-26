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MSB: 'Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!'

MSB: 'Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!'
MSB: 'Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!" denildi.

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında jandarma ile birlikte yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 5 bin 525 gram toz esrar, 4 bin 185 gram skunk ve bin 86 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi” ifadelerine yer verildi.

Musa Enes Aksakal
 

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