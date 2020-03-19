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MSB: 'İdlib bölgesinde görevli 1 asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu'

MSB: 'İdlib bölgesinde görevli 1 asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu'
MSB: 'İdlib bölgesinde görevli 1 asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 askerin kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Musa Erdoğan

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