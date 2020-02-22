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MSB: "İdlib'te bir asker şehit oldu"

MSB:
MSB: "İdlib'te bir asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde Rejim tarafından yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı sonucunda tespit edilen 21 rejim hedefinin yoğun şekilde ateş alına alınarak gerekli karşılıklar verilerek, hedeflerin tahrip edildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.”

Mehmet Kalay

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