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MSB: 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 asker şehit oldu'

MSB: 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 asker şehit oldu'
MSB: 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

 Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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