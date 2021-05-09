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MSB: 'Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara’da 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: '8 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi' - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabından “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” ifadeleri ile hava harekatının görüntülerini paylaştı.

Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik

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