MSB: 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla yürütüldüğü belirtildi. Operasyonlarda tespit edilen unsurların yok edildiği ve teröristler tarafından tuzaklanmış tuzakların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor. Komandolarımızın ‘ara-bul-yok et' parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış EYP tuzakları ile silah ve mühimmat tespit edilmeye başlandı. Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 adet mayın, 24 adet EYP, 1 adet mağara, 4 adet hafif silah, 1 adet ağır silah, 1 adet roketatar, 151 adet hafif silah mühimmatı, 85 adet ağır silah mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı ve 2 adet havan/top mühimmatı ele geçirilerek mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) tarafından imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Engin Yağcı

