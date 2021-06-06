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MSB: 'Irak'ın kuzeyinde yaralanan bir asker şehit oldu'

MSB: 'Irak'ın kuzeyinde yaralanan bir asker şehit oldu'
MSB: 'Irak'ın kuzeyinde yaralanan bir asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında EYP’ye basarak yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyinde, 6 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Musa Erdoğan
 

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