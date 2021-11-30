MSB: 'Kasım ayında 169 terörist etkisiz hâle getirilmiştir'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır. Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir. Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir'' denildi.