İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB, komandoların eğitimini paylaştı

MSB, komandoların eğitimini paylaştı
MSB, komandoların eğitimini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.

MSB, komandoların eğitimini paylaştı - Tıkla İzle

MSB'nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimleri ile ilgili görüntüler paylaşılarak, "Ey mert asker, durma yürü ileri Kılıcın keskin, varlığın umut olsun Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

 

Oğuzhan Halil Özbek
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.