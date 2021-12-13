MSB, komandoların eğitimini paylaştı

MSB'nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimleri ile ilgili görüntüler paylaşılarak, "Ey mert asker, durma yürü ileri Kılıcın keskin, varlığın umut olsun Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

Ey mert asker, durma yürü ileri… Kılıcın keskin, varlığın umut olsun…



Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/UrhYsJ4g0l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2021

Oğuzhan Halil Özbek

