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MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı

MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı
MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda komandoların PKK’lı teröristlerin barındığı mağaralara yaptığı baskınların görüntülerini paylaştı.

MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından komandoların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağaralara girdiği ve mağaraları imha ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun” ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Halil Özbek - Kemal Diri

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