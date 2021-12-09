MSB: 'Kuzey Irak'ta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 9 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Utku Şimşek

