İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurların Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık çalışmalardan görüntüler de paylaştı.

MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, son zamanlarda özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde ortaya çıkan deniz mayınları konusunda arama, keşif ve gözetleme görevlerine ağırlık verdi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi. Öte yandan söz konusu paylaşımda çalışmalardan görüntüler de yer aldı. Çalışmalar hem havadan helikopterler hem de denizden deniz unsurları ile icra ediliyor.

İLGİLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kopan Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kopan Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var'
İLGİLİ HABER
Türkiyenin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
İLGİLİ HABER
Mayın arama gemisi İğneadada Mayın arama gemisi İğneada'da
İLGİLİ HABER
Yalova açıklarında mayın paniği Yalova açıklarında mayın paniği
İLGİLİ HABER
İğneada açıklarında bulunan mayın etkisiz hale getirildi İğneada açıklarında bulunan mayın etkisiz hale getirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.