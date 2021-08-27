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MSB Mehmetçiğin yurda dönüş görüntülerini paylaştı

MSB Mehmetçiğin yurda dönüş görüntülerini paylaştı
MSB Mehmetçiğin yurda dönüş görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Görev Kuvveti 2'nci kafilesinin Afganistan’dan yurda dönüşüne ait görüntüleri paylaştı.

MSB Mehmetçiğin yurda dönüş görüntülerini paylaştı - Tıkla İzle

Afganistan'da görev yapan Mehmetçiğin yurda dönüşü devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde Afganistan'da görevli Türk Görev Kuvveti'nin ikinci kafilesi de yurda döndü.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan yurda dönüş yapan ikinci Türk Görev Kuvveti'nin karşılanma görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara'ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık.”

Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik
 

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