MSB Mehmetçiğin yurda dönüş görüntülerini paylaştı

Afganistan'da görev yapan Mehmetçiğin yurda dönüşü devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde Afganistan'da görevli Türk Görev Kuvveti'nin ikinci kafilesi de yurda döndü.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan yurda dönüş yapan ikinci Türk Görev Kuvveti'nin karşılanma görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara'ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık.”



Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik

