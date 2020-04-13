İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB nakliye uçaklarının dezenfekte edildiği görüntüleri paylaştı

MSB nakliye uçaklarının dezenfekte edildiği görüntüleri paylaştı
MSB nakliye uçaklarının dezenfekte edildiği görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu bildirdi.

MSB nakliye uçaklarının dezenfekte edildiği görüntüleri paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse (Covid-19) karşı tüm tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini, göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu açıkladı. Bakanlıktan "Görünmeyen düşman #COVID19'a karşı tüm tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Nakliye uçaklarımız göreve gidiş ve dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutuluyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntülerde, nakliye uçaklarının detaylı bir şekilde özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildiği görülüyor.

Mevlüt Hasgül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.