MSB: 'NATO İleri Hava Kontrolörü eğitimi devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 02-13 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO İleri Hava Kontrolörü (İHK) eğitimi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı (Konya) ev sahipliğinde devam ediyor. NATO İHK eğitimi, ileri harekât hattındaki muharip uçakların hedeflere yerden veya havadan yönlendirilmesi sonucunda hedeflerin etkili şekilde imhasını amaçlayan özel bir eğitimdir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz