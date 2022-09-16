MSB paylaştı, Yunanistan yine düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan videonun yer aldığı paylaşımda, "Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

Utku Şimşek



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