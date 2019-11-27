MSB: 'Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldı'

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Nadide Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle 780 bin kilometrekare olan kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Pençe operasyonlarında toplam 170 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe operasyonlarında bu güne kadar toplam 170 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yarbay Aktop, "Pençe operasyonlarında bu güne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir. Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Pençe 1-2 operasyonların ile koordineli olarak 25 Kasım'da Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldı"

Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğunun duyumunu aldıklarını aktaran Yarbay Aktop, "Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden planlama yapılarak 25 Kasım 2019 tarihinde komandolarımız tarafından bir operasyon başlatılmıştır. Unsurlarımızca bahse konu operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen 7 terörist, 25 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede icra edilen arama faaliyetlerinde birliklerimize saldırı hazırlığında kullanılacağı değerlendirilen toplam 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hakurk'ta başlatılan operasyonda 15 gözlü mağara tespit edildi"

Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışına yönelik başlatılan operasyonda 15 gözlü mağara tespit edildiğini söyleyen Aktop, "İcra edilen operasyonda en dikkat çekici hususlardan bir tanesi el yapımı patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağaranın tespit edilmesidir. Mağarada 400 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca tespit edilen diğer mağaralarda ve depolarda 1 adet 82 milimetrelik havan, 1 adet Katyuşa roket, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet uçaksavar, 9 adet Biksi hafif makinalı tüfek, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet tanksavar silahı, 17 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 7 adet el bombası ile 200 adet bomba atar mühimmatı ele geçirilmiştir" dedi.

"Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi"

Ele geçirilen malzemeler arasında terör örgütünün üs bölgelerine saldırı maksatlı kullandığı paramotor bulunduğunu da belirten Aktop, şunları söyledi:

"Ele geçirilen malzemeler arasında terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor bulunmaktadır. Operasyon esnasında ayrıca büyük bir mağaranın diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğu da tespit edilmiştir. Söz konusu mağarada bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, UPS ile akü ve güneş panelleri de ele geçirilmiştir. İcra edilmekte olan operasyonlar neticesinde terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesisleri ele geçirilerek örgütün hareket yeteneğine darbe vurulmuştur. Operasyonlarımız büyük bir kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülecektir."

"Teröristler kış mevsiminde Hakurk'un hava şartlarının yumuşak olmasından dolayı orayı tercih ediyor"

Kış mevsiminin gelmesinden dolayı teröristlerin kış tertiplenmesine geçtiğini ve hava şartlarından korunmak için yerin altında saklandığını belirten güvenlik kaynakları, operasyonun Hakurk'ta yapılmasının ve teröristlerin Hakurk'u seçmesinin bölgede kış şartlarının daha rahat yaşanmasından ötürü olduğunu belirtti. Ayrıca kaynaklar, teröristlerin kış döneminde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini ve Hakurk'a operasyonu bundan dolayı başlattıklarını aktardı.

Mevlüt Hasgül