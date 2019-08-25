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MSB: 'Pençe-3 Harekatı'nda 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı'

MSB: 'Pençe-3 Harekatı'nda 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı'
MSB: 'Pençe-3 Harekatı'nda 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden ‘Pençe-3 Harekatı'nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.  

Mehmet Kalay
 

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