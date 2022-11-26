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MSB: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu'

MSB: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Hakan Köroğlu’nun şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hakan Köroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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