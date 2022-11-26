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MSB: 'Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu'

MSB: 'Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu'
MSB: 'Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

 

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Musa Enes Aksakal
 

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