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MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu'

MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Musa Enes Aksakal

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