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MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'

MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

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