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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen mağaranın görüntülerini paylaştı

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen mağaranın görüntülerini paylaştı
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen mağaranın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen bir mağaraya ait görüntüler paylaşıldı.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen mağaranın görüntülerini paylaştı - Tıkla İzle

Söz konusu görüntülerde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği görüldü.
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, ele geçirilen mağaraya ait görüntülerin yanı sıra bir çok mühimmatın da bulundu görüntüler yer aldı. Söz konusu paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hâle getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

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