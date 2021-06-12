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MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu'

MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, “Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

Muhammet Mücahit Dereli

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