MSB: 'PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 2 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 6 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 250 m inflaklı fitil, 3 bin adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 3 bin adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 adet havan mühimmatı, 19 adet EYP ana imla hakkı, 3 adet havan tapası, 200 adet fünye, 120 adet pil bloğu, 1 adet voltmetre, 3 adet yaesu telsiz anteni olarak açıklandı.

Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş

