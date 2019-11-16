İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: 'Rasulayn'dMSB: 'Resülayn'da hayatın normale dönmesi için çaa hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor'

MSB: 'Rasulayn'dMSB: 'Resülayn'da hayatın normale dönmesi için çaa hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor'
MSB: 'Rasulayn'dMSB: 'Resülayn'da hayatın normale dönmesi için çaa hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Resülayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Resülayn'da Mehmetçiğin küçük çocuklara hediyeler vererek yüzlerini güldürmeye devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Barış Pınarı Harekâtı ile terörün izleri silinirken Resülayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Kahraman Mehmetçiğimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyor. Bu kapsamda Resülayn'da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi. Mehmetçiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerlerimiz, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.”

Mehmet Kalay - Erdinç Türkcan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.