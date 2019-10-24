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MSB: 'Resulayn'da teröristlerce yapılan saldırıda 5 personelimiz yaralandı'

MSB: 'Resulayn'da teröristlerce yapılan saldırıda 5 personelimiz yaralandı'
MSB: 'Resulayn'da teröristlerce yapılan saldırıda 5 personelimiz yaralandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn bölgesinde keşif ve gözetleme yapan personele PKK/YPG‘li teröristlerin saldırısı sonucu 5 askerin yaralandığını, gerekli karşılığın ise verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir” denildi.

Mehmet Kalay
 

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