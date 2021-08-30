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MSB: 'Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu'

MSB: 'Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu'
MSB: 'Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Musa Erdoğan

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