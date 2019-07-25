MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı”

MSB'den yapılan diğer açıklamalar şöyle:

“15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 65 bin 993 personel temin edilmiştir.”

“S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı”

“OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı.”

"6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis edilerek, güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı.”

“Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak”

"Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirilmiş, 360 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 536 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılmaz hale getirilmiştir."

“Türkiye'nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek.”

"PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24'ü lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 24 teröristin 1'i kırmızı listede, 2'si mavi listede, 7'isi turuncu listede ve 14'ü gri listede yer almaktadır."