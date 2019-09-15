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MSB: 'S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikali tamamlandı'

MSB: 'S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikali tamamlandı'
MSB: 'S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikali tamamlandı'

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin sevkiyatının tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam eden sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesinin planlandığı belirtilerek, “Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline de 27 Ağustos 2019'da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır. Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır” denildi.

Mehmet Kalay
 

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