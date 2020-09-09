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MSB Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

MSB Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
MSB Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’ndan görüntüler paylaştı.

MSB Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’ndan görüntüler paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin devam ettiğini açıkladı. MSB sosyal medya hesabından tatbikat ile ilgili yapılan paylaşımda, “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekatı ve hava hücum harekatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir de video yer alıyor.

Utku Şimşek

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