MSB Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin devam ettiğini açıkladı. MSB sosyal medya hesabından tatbikat ile ilgili yapılan paylaşımda, “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekatı ve hava hücum harekatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir de video yer alıyor.

Utku Şimşek