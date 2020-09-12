MSB: 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' yarın gerçekleştirilecek'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay