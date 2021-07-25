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MSB: 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'

MSB: 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'
MSB: 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Mevlüt İşli
 

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