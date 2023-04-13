İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB, sınır hattında 7 kişinin yakalandığını duyurdu

MSB, sınır hattında 7 kişinin yakalandığını duyurdu
MSB, sınır hattında 7 kişinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Muhammed Musab Gümüşer
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.