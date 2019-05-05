MSB: Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada," Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 5 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, " Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Mevlüt Hasgül