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MSB: Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu

MSB: Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu
MSB: Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada," Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 5 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, " Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.  

Mevlüt Hasgül 

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