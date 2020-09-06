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MSB: 'Son 24 saatte 16 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Son 24 saatte 16 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Son 24 saatte 16 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son 24 saatte 16 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 'Son 24 saatte 16 terörist etkisiz hale getirildi' - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin gece gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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