İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: 'Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı'

MSB: 'Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı'
MSB: 'Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı'

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.