MSB: 'Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı'
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı." ifadelerine yer verdi.