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MSB: 'Son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

MSB: 'Son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir'
MSB: 'Son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

MSB: "Barış Pınarı Bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG’li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan satır başları;

"(Libya) Türk Silahlı Kuvvetleri, ihtiyaca bağlı olarak belirlenen sayıda personel ile söz konusu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir"

"Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir."

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